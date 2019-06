Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH)

L'attestation de compétences vise à expliciter, formaliser et valoriser l'expérience. Elle constitue un cadre utile pour la construction d'un projet professionnel et l'accès aux dispositifs de validation d'acquis d'expérience.

Elle est effectuée une fois par an par votre encadrement.

Les outils d'aide pour la compléter

Référentiel de compétences